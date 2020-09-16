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В Пензе планируется открыть кабинет для выдачи медсправок в детсад и школу

19:09 | 16.09.2020 | Медицина

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Пенза, 16 сентября 2020. PenzaNews. Отдельный кабинет для выдачи педиатром справок о состоянии ребенка для последующего предъявления в детсад или школу планируется открыть в Пензе. Об этом сообщила главный специалист-эксперт отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Пензенской области Вера Гордейкова.

В Пензе планируется открыть кабинет для выдачи медсправок в детсад и школу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, в настоящее время совместно с ГБУЗ «Городская детская поликлиника» прорабатывается вопрос об упрощении процедуры получения справок, которые в условиях сохранения рисков распространения коронавируса являются обязательными после пропуска ребенком занятий даже в течение одного дня.

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«К сожалению, на сегодняшний момент у нас проблема с врачами-педиатрами. Их недостаточно в учреждениях здравоохранения», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в министерстве образования Пензенской области в среду, 16 сентября.

Вера Гордейкова выразила надежду на то, что имеющиеся сложности будут преодолены.

«Я думаю, что мы эту проблему решим и кабинет у нас будет отдельный работать», — подчеркнула она.

Комментируя действующий порядок выдачи справок, главный специалист-эксперт отдела медпомощи детям акцентировала внимание на том, что педиатры обязаны выдавать их в день обращения пациентов.

«Возможно, придется немножко подождать, пропустить записанных людей, впереди вас которые будут, но примут обязательно в день обращения», — отметила Вера Гордейкова.

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