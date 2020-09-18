Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и девяти районах Медицина

Пенза, 18 сентября 2020. PenzaNews. 47 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, 30 — в Пензенском районе, по пять — в Городищенском и Кузнецком, по четыре — в Бессоновском и Никольском, по одному — в Шемышейском, Бековском, Колышлейском и Лунинском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 18 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Среди пациентов один шестилетний ребенок», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что под медицинским наблюдением находятся 4 тыс. 537 человек, сняты с него 30 тыс. 315.

Из текста также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 2 тыс. 365 — до 291 тыс. 516

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 18 сентября в Пензенской области лабораторно подтверждено 9 тыс. 778 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 8 тыс. 444 человека. Умер 121 пациент.