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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и девяти районах

14:45 | 18.09.2020 | Медицина

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Пенза, 18 сентября 2020. PenzaNews. 47 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, 30 — в Пензенском районе, по пять — в Городищенском и Кузнецком, по четыре — в Бессоновском и Никольском, по одному — в Шемышейском, Бековском, Колышлейском и Лунинском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 18 сентября.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и девяти районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Среди пациентов один шестилетний ребенок», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что под медицинским наблюдением находятся 4 тыс. 537 человек, сняты с него 30 тыс. 315.

Из текста также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 2 тыс. 365 — до 291 тыс. 516

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 18 сентября в Пензенской области лабораторно подтверждено 9 тыс. 778 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 8 тыс. 444 человека. Умер 121 пациент.

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