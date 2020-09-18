В Пензенской области за сутки подтверждено 99 случаев заражения коронавирусом, 47 человек выписаны Медицина

Пенза, 18 сентября 2020. PenzaNews. 99 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 47 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 пятницы, 18 сентября.

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Всего в регионе подтверждено 9 тыс. 778 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 8 тыс. 444.

Умер 121 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 1 млн. 91 тыс. 186 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 905 человек.

За весь период в стране выздоровели 901 тыс. 207 человек, из них 5 тыс. 339 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 19 тыс. 195, за сутки зарегистрировано 134 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 1 октября.

