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В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 11 детей

13:30 | 19.09.2020 | Медицина

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Пенза, 19 сентября 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 97 человек, 11 из которых — дети. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в субботу, 19 сентября.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 11 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что инфекция выявлена у детей в возрасте одного месяца, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13 и 17 лет.

Из текста также следует, что 39 фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 12 — в Заречном, 11 — в Пензенском районе, десять — в Кузнецком, семь — в Лунинском, шесть — в Мокшанском, четыре — в Городищенском, по два — Сердобском и Лопатинском, по одному — в Никольском, Шемышейском, Иссинском и Бессоновском.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 19 сентября в Пензенской области лабораторно подтверждено 9 тыс. 875 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 8 тыс. 479 человек. Умерли 122 пациента.

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