В Пензенской области за сутки подтверждено 97 случаев заражения коронавирусом, 35 человек выписаны Медицина

Пенза, 19 сентября 2020. PenzaNews. 97 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 35 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 субботы, 19 сентября.

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Всего в регионе подтверждено 9 тыс. 875 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 8 тыс. 479.

Умерли 122 человека. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 1 млн. 97 тыс. 251 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 6 тыс. 65 человек.

За весь период в стране выздоровели 906 тыс. 462 человека, из них 5 тыс. 255 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 19 тыс. 339, за сутки зарегистрировано 144 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 1 октября.

