В Пензенской области коронавирус подтвержден у 13 детей Медицина

Пенза, 20 сентября 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 94 человек, 13 из которых — дети в возрасте от 3 до 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в воскресенье, 20 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что наибольшее число случаев заражения — 46 — зарегистрировано в Пензе, еще 14 — в Заречном.

Из текста также следует, что в районах области зафиксировано 34 факта инфицирования COVID-19: 11 — в Пензенском, восемь — в Городищенском, четыре — в Нижнеломовском, три — в Лопатинском, по два — в Кузнецком и Бессоновском, по одному — в Камешкирском, Неверкинском, Никольском и Мокшанском.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 20 сентября в Пензенской области лабораторно подтверждено 9 тыс. 969 случаев заражения коронавирусом. 8 тыс. 505 человек выписаны. Умерли 122 пациента.