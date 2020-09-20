В Пензенской области зарегистрировано 94 новых случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 20 сентября 2020. PenzaNews. 94 случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 26 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 воскресенья, 20 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 9 тыс. 969 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 8 тыс. 505.

Умерли 122 человека. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 1 млн. 103 тыс. 399 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 6 тыс. 148 человек.

За весь период в стране выздоровели 909 тыс. 357 человек, из них 2 тыс. 895 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 19 тыс. 418, за сутки зарегистрировано 79 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 1 октября.

