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Более половины выявленных в регионе случаев заражения коронавирусом приходится на Пензу

12:20 | 22.09.2020 | Медицина

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Пенза, 22 сентября 2020. PenzaNews. 51 случай заражения коронавирусом из 93, подтвержденных в Пензенской области за последние сутки, зарегистрирован в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 22 сентября.

Более половины выявленных в регионе случаев заражения коронавирусом приходится на Пензу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что еще 12 фактов инфицирования COVID-19 зафиксировано в Заречном, восемь — в Пензенском районе, по четыре — в Шемышейском и Бессоновском, по три — в Неверкинском, Лунинском и Каменском, по два — в Лопатинском и Городищенском, один — в Кузнецком.

Из текста также следует, что среди 93 заразившихся есть пятеро детей в возрасте от 3 до 17 лет.

«Находятся под наблюдением 4 тыс. 631 человек, сняты с наблюдения 30 тыс. 995», — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что в регионе проведено 297 тыс. 215 тестов на COVID-19.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 22 сентября в Пензенской области лабораторно подтверждено 10 тыс. 154 случая заражения коронавирусом. Выписаны 8 тыс. 545 пациентов. Умерли 123 человека.

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