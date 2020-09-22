В Пензенской области зарегистрировано 93 новых случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 22 сентября 2020. PenzaNews. 93 случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 21 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 вторника, 22 сентября.

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Всего в регионе подтверждено 10 тыс. 154 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 8 тыс. 545.

Умерли 123 человека. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 1 млн. 115 тыс. 810 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 6 тыс. 215 человек.

За весь период в стране выздоровели 917 тыс. 949 человек, из них 5 тыс. 976 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 19 тыс. 649, за сутки зарегистрировано 160 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 1 октября.

