Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 13 районах Медицина

Пенза, 23 сентября 2020. PenzaNews. 51 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован за последние сутки в Пензе, семь — в Заречном, 15 — в Пензенском районе, по три — в Кузнецком, Городищенском и Нижнеломовском, по два — в Бековском, Камешкирском, Спасском и Тамалинском, по одному — в Малосердобинском, Неверкинском, Бессоновском, Иссинском и Шемышейском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 23 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что среди 95 заразившихся есть семеро детей в возрасте от одного месяца до 17 лет.

«Находятся под наблюдением 4 тыс. 653 человека, сняты с наблюдения 31 тыс. 170», — отмечается в тексте.

Из него также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 2 тыс. 399 — до 299 тыс. 614.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 23 сентября в Пензенской области лабораторно подтверждено 10 тыс. 249 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 8 тыс. 596 пациентов. Умерли 124 человека.