В Пензенской области за сутки подтверждено 95 случаев заражения коронавирусом, 51 человек выписан Медицина

Пенза, 23 сентября 2020. PenzaNews. 95 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 51 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 среды, 23 сентября.

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Всего в регионе подтверждено 10 тыс. 249 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 8 тыс. 596.

Умерли 124 человека. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

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В России зафиксировано 1 млн. 122 тыс. 241 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 6 тыс. 431 человека.

За весь период в стране выздоровели 923 тыс. 699 человек, из них 5 тыс. 750 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 19 тыс. 799, за сутки зарегистрировано 150 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 1 октября.

