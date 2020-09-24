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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и восьми районах

12:41 | 24.09.2020 | Медицина

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Пенза, 24 сентября 2020. PenzaNews. 33 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, 10 — в Заречном, 38 — в Пензенском районе, четыре — в Нижнеломовском, три — в Мокшанском, по одному — в Лунинском, Никольском, Лопатинском, Спасском и Земетчинском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 24 сентября.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и восьми районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что среди 93 заразившихся есть шестеро детей в возрасте от одного года до 15 лет.

«Находятся под наблюдением 5 тыс. 724 человека, сняты с наблюдения 31 тыс. 344», — отмечается в тексте.

Из него также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 2 тыс. 404 — до 302 тыс. 18.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 24 сентября в Пензенской области лабораторно подтверждено 10 тыс. 342 случая заражения коронавирусом. Выписаны 8 тыс. 644 пациента. Умерли 125 человек.

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