В Пензенской области за сутки подтверждено 93 случая заражения коронавирусом, 48 человек выписаны Медицина

Пенза, 24 сентября 2020. PenzaNews. 93 случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 48 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 четверга, 24 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 10 тыс. 342 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 8 тыс. 644.

Умерли 125 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 1 млн. 128 тыс. 836 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 6 тыс. 595 человек.

За весь период в стране выздоровели 929 тыс. 829 человек, из них 6 тыс. 130 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 19 тыс. 948, за сутки зарегистрировано 149 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 1 октября.

