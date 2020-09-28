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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 14 районах

13:19 | 28.09.2020 | Медицина

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Пенза, 28 сентября 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы за последние сутки в Пензе, Заречном и 14 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 28 сентября.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 14 районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 37 фактов инфицирования COVID-19 подтверждено в Пензе, десять — в Заречном, восемь — в Пензенском районе, по пять — в Нижнеломовском, Мокшанском и Земетчинском, по три — в Шемышейском, Лопатинском, Кузнецком и Спасском, два — в Городищенском, по одному — в Бессоновском, Никольском, Лунинском, Вадинском и Камешкирском.

«Находятся под наблюдением 4 тыс. 829 [человек], сняты с наблюдения 32 тыс. 25», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 выросло до 308 тыс. 249.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 28 сентября в Пензенской области лабораторно подтверждено 10 тыс. 696 случаев заражения коронавирусом. 8 тыс. 726 пациентов выписаны. 128 человек умерли.

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