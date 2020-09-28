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В Пензенской области за сутки подтверждено 89 случаев заражения коронавирусом, один человек выписан

11:11 | 28.09.2020 | Медицина

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Пенза, 28 сентября 2020. PenzaNews. 89 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан один человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 понедельника, 28 сентября.

В Пензенской области за сутки подтверждено 89 случаев заражения коронавирусом, один человек выписан. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 10 тыс. 696 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 8 тыс. 726.

Умерли 128 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

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В России зафиксировано 1 млн. 159 тыс. 573 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 135 человек.

За весь период в стране выздоровели 945 тыс. 920 человек, из них 2 тыс. 702 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 20 тыс. 385, за сутки зарегистрирован 61 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 1 октября.

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