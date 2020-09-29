В Пензенской области иммунизацией против гриппа охвачено более 21% жителей Медицина

Пенза, 29 сентября 2020. PenzaNews. Суммарный охват населения Пензенской области иммунизацией против гриппа достиг 21,1%. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора во вторник, 29 сентября.

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«К настоящему времени в регион поступило 60 тыс. 95 доз детской вакцины «Совигрипп» — 40,3% от плана иммунизации детского населения, 235 тыс. 910 доз взрослых вакцин «Совигрипп», «Флю-М» — 36,8%. Дата поступления детской вакцины — 22 августа, вакцины для взрослых — 1 сентября», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что к настоящему времени привиты 49 тыс. 223 детей и 230 тыс. 942 взрослых — 81,9% и 97,9% соответственно от поставки вакцины.