В пензенской больнице №4 будут делать анализ на коронавирус методом ПЦР Медицина

Пенза, 30 сентября 2020. PenzaNews. Анализ на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) будет выполняться в лаборатории пензенской клинической больницы №4 с четверга, 1 октября, благодаря приобретению нового оборудования стоимостью 10 млн. рублей. Об этом журналистам сообщил главврач учреждения здравоохранения Андрей Водопьянов.

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«Данное оборудование может позволить нам не только закрыть потребности своего учреждения — у нас это где-то около 200 исследований в сутки, [...] но и плюсом еще помогать другим медицинским учреждениям делать этот вид исследования», — отметил он.

По словам Андрея Водопьянова, при двухсменном режиме работы мощности лаборатории дают возможность выполнять 1 тыс. тестов в сутки, а при переходе на круглосуточный — вдвое больше.

Главврач больницы №4 напомнил, что учреждение подключилось к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19 и подозрением на данную инфекцию 13 апреля.

«Мы уже тогда ощутили на себе, что все-таки того количества исследований, которое нам могут предложить другие учреждения, не хватает», — пояснил руководитель больницы.

Он выразил уверенность в том, что запуск собственной ПЦР-лаборатории для проведения исследований на коронавирус поможет оперативнее ставить диагноз на этапе поступления больных, а также сократить сроки ожидания отрицательных результатов для выписки выздоровевших пациентов.

В свою очередь заведующая лабораторией больницы №4 Татьяна Нефедова уточнила, что теперь между взятием анализа и получением результата будет проходить примерно 24 часа, что в два раза меньше, чем когда биоматериал приходилось отправлять в другие учреждения — областную больницу имени Н.Н. Бурденко, клинический центр специализированных видов медицинской помощи и станцию переливания крови.