Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и десяти районах Медицина

Пенза, 30 сентября 2020. PenzaNews. 52 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, семь — в Заречном, десять — в Лунинском районе, восемь — в Шемышейском, по три — в Пензенском, Бессоновском, Нижнеломовском и Спасском, по два — в Мокшанском и Земетчинском, по одному — в Сердобском и Никольском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 30 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что среди 95 заразившихся есть шесть детей.

«Находятся под наблюдением 4 тыс. 866 [человек], сняты с наблюдения 32 тыс. 391», — уточняется в тексте.

Из него также следует, что за сутки число проведенных в регионе тестов на COVID-19 увеличилось на 2 тыс.656 — до 313 тыс. 57.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 30 сентября в Пензенской области лабораторно подтверждено 10 тыс. 883 случая заражения коронавирусом. Выписаны 8 тыс. 885 пациентов. Умерли 132 человека.