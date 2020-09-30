В Пензенской области за сутки подтверждено 95 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 30 сентября 2020. PenzaNews. 95 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 85 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 среды, 30 сентября.

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Всего в регионе подтверждено 10 тыс. 883 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 8 тыс. 885.

Умерли 132 человека За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксировано 1 млн. 176 тыс. 286 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 481 человека.

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За весь период в стране выздоровели 958 тыс. 257 человек, из них 5 тыс. 858 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 20 тыс. 722, за сутки зарегистрировано 177 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 октября.

