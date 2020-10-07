В Пензе ушел из жизни фельдшер скорой помощи Александр Карпузов Медицина

Пенза, 7 октября 2020. PenzaNews. Фельдшер пензенской областной станции скорой медицинской помощи Александр Карпузов скончался на 61-м году жизни.

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Как сообщается на сайте учреждения здравоохранения, сердце медработника перестало биться в минувший вторник, 6 октября.

Карпузов Александр Викторович родился в Пензе 23 октября 1959 года.

В 1975 году после окончания восьми классов средней школы поступил в пензенское медицинское училище.

В 1978 году во время учебы начал работать в больнице скорой медицинской помощи в должности санитара.

1 марта 1979 года с отличием окончил фельдшерское отделение пензенского медицинского училища и был направлен в больницу скорой медпомощи, где стал работать фельдшером.

В 1979 году был призван в ряды Советской армии. Проходил службу в Оренбургской области в должности санитарного инструктора.

В мае 1981 года в звании сержанта окончил срочную службу и вернулся на прежнее место работы.

С 1 мая 1986 года работал в составе группы реанимации и интенсивной терапии выездной бригады скорой медицинской помощи.

В 2001 году ему была присвоена высшая квалификационная категория.

Был награжден благодарностью Минздрава России.

У Александра Карпузова остались сын и жена, которая также работает фельдшером скорой медицинской помощи.