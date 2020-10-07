EN
01:47:23 Четверг, 8 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
ФОТОРЕПОРТАЖ Ресторан «Засека» после пожара. Пенза, 7 октября 2020 г.

В Пензе ушел из жизни фельдшер скорой помощи Александр Карпузов

17:44 | 07.10.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 7 октября 2020. PenzaNews. Фельдшер пензенской областной станции скорой медицинской помощи Александр Карпузов скончался на 61-м году жизни.

В Пензе ушел из жизни фельдшер скорой помощи Александр Карпузов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения здравоохранения, сердце медработника перестало биться в минувший вторник, 6 октября.

Карпузов Александр Викторович родился в Пензе 23 октября 1959 года.

В 1975 году после окончания восьми классов средней школы поступил в пензенское медицинское училище.

В 1978 году во время учебы начал работать в больнице скорой медицинской помощи в должности санитара.

1 марта 1979 года с отличием окончил фельдшерское отделение пензенского медицинского училища и был направлен в больницу скорой медпомощи, где стал работать фельдшером.

В 1979 году был призван в ряды Советской армии. Проходил службу в Оренбургской области в должности санитарного инструктора.

В мае 1981 года в звании сержанта окончил срочную службу и вернулся на прежнее место работы.

С 1 мая 1986 года работал в составе группы реанимации и интенсивной терапии выездной бригады скорой медицинской помощи.

В 2001 году ему была присвоена высшая квалификационная категория.

Был награжден благодарностью Минздрава России.

У Александра Карпузова остались сын и жена, которая также работает фельдшером скорой медицинской помощи.

Новости партнеров
Читайте также
Фельдшер скорой помощи Елена Клочкова умерла на 36-м году жизни Чиновники из Заречного и Пензенского района изучили опыт Пензы по выдаче карт «Забота»
Сил и средств для тушения пожаров, произошедших накануне, было достаточно — Сергей Козлов В Пензе перед завершением дачного сезона пройдет ярмарка
По факту пожара в здании «Дома книголюба» в Пензе организована проверка В Пензе таксист попытался передать в колонию героин в зефире
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама