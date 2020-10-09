Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и четырех районах Медицина

Пенза, 9 октября 2020. PenzaNews. 75 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Пензе, семь — в Заречном, 11 — в Пензенском районе, 10 — в Лунинском, по два — в Бессоновском и Шемышейском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 9 октября.

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«Детей среди заболевших нет», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что под медицинским наблюдением находятся 5 тыс. 259 человек, сняты с него 34 тыс. 193.

Из текста также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 3 тыс. 102 — до 334 тыс. 384.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 9 октября в Пензенской области лабораторно подтверждено 11 тыс. 767 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 9 тыс. 520 пациентов. Зарегистрировано 138 летальных исходов.