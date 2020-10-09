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В Пензенской области за сутки зарегистрировано 107 случаев заражения коронавирусом

10:57 | 09.10.2020 | Медицина

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Пенза, 9 октября 2020. PenzaNews. 107 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 67 человек. Об этом свидетельствуют данные информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, актуальные на 10.40 пятницы, 9 октября.

В Пензенской области за сутки зарегистрировано 107 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 11 тыс. 767 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 9 тыс. 520.

Умерли 138 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 1 млн. 272 тыс. 238 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 12 тыс. 126 человек.

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За весь период в стране выздоровели 1 млн. 9 тыс. 421 человек, из них 7 тыс. 92 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 22 тыс. 257 человек, за сутки зарегистрирован 201 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 октября.

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