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Почти 70% новых случаев заражения коронавирусом в регионе приходится на долю Пензы

13:38 | 12.10.2020 | Медицина

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Пенза, 12 октября 2020. PenzaNews. Почти 70% новых случаев заражения коронавирусом, подтвержденных в Пензенской области за последние сутки, приходится на долю Пензы, где их зарегистрировано 93. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального правительства в понедельник, 12 октября.

Почти 70% новых случаев заражения коронавирусом в регионе приходится на долю Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что еще 40 фактов инфицирования COVID-19 зафиксировано за сутки в Заречном и десяти районах области.

«Находятся под наблюдением 5 тыс. 450 человек, сняты с наблюдения 34 тыс. 788», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что в регионе проведено 340 тыс. 685 тестов на коронавирус.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 12 октября в Пензенской области лабораторно подтверждено 12 тыс. 138 случаев заражения COVID-19. Выписаны 9 тыс. 644 пациента. Зарегистрировано 139 летальных исходов.

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