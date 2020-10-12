Почти 70% новых случаев заражения коронавирусом в регионе приходится на долю Пензы Медицина

Пенза, 12 октября 2020. PenzaNews. Почти 70% новых случаев заражения коронавирусом, подтвержденных в Пензенской области за последние сутки, приходится на долю Пензы, где их зарегистрировано 93. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального правительства в понедельник, 12 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что еще 40 фактов инфицирования COVID-19 зафиксировано за сутки в Заречном и десяти районах области.

«Находятся под наблюдением 5 тыс. 450 человек, сняты с наблюдения 34 тыс. 788», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что в регионе проведено 340 тыс. 685 тестов на коронавирус.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 12 октября в Пензенской области лабораторно подтверждено 12 тыс. 138 случаев заражения COVID-19. Выписаны 9 тыс. 644 пациента. Зарегистрировано 139 летальных исходов.