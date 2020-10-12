В Пензенской области зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 12 октября 2020. PenzaNews. 133 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 25 человек. Об этом свидетельствуют данные информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, актуальные на 10.30 понедельника, 12 октября.

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Всего в регионе подтверждено 12 тыс. 138 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 9 тыс. 644.

Умерли 139 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 1 млн. 312 тыс. 310 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 13 тыс. 592 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 24 тыс. 235 человек, из них 3 тыс. 793 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 22 тыс. 722, за сутки зарегистрировано 125 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 октября.

