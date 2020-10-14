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В пензенскую детскую больницу поступило новое эндоскопическое оборудование

11:16 | 14.10.2020 | Медицина

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Пенза, 14 октября 2020. PenzaNews. Новое эндоскопическое оборудование для проведения диагностических и лечебных манипуляций на ЛОР-органах поступило в пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В пензенскую детскую больницу поступило новое эндоскопическое оборудование. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Теперь удаление аденоидов, кист, полипов слизистых, доброкачественных образований, инородных тел, коррекция перегородки носа и многие другие оперативные вмешательства станут для юных жителей Пензенской области максимально безболезненными», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что ЛОР-установка оснащена микроскопом, эндоскопом, системой стерилизации, диагностическими системами для проверки слуха, носового дыхания и других параметров.

«Стоимость оборудования составляет более 2,6 млн. рублей. Денежные средства выделены из федерального бюджета», — сказали в Минздраве Пензенской области.

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