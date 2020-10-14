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В Пензе за сутки подтверждено 122 случая заражения коронавирусом, в Заречном — пять

13:37 | 14.10.2020 | Медицина

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Пенза, 14 октября 2020. PenzaNews. 122 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Пензе, пять — в Заречном, шесть — в Тамалинском районе, четыре — в Пензенском, три — в Спасском, по два — в Иссинском и Кузнецком, один — в Лунинском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 14 октября.

В Пензе за сутки подтверждено 122 случая заражения коронавирусом, в Заречном — пять. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что среди 145 заразившихся есть восемь детей.

«Находятся под наблюдением 5 тыс. 602 человека, сняты с наблюдения 35 тыс. 185», — добавляется в тексте.

Из него также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 2 тыс. 982 — до 346 тыс. 556.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 14 октября в Пензенской области лабораторно подтверждено 12 тыс. 424 случая заражения коронавирусом. Выписаны 9 тыс. 749 человек. Зарегистрирован 141 летальный исход.

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