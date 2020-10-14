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В Пензенской области подтверждено 145 новых случаев заражения коронавирусом

13:01 | 14.10.2020 | Медицина

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Пенза, 14 октября 2020. PenzaNews. 145 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 70 человек. Об этом свидетельствуют данные информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, актуальные на 11.30 среды, 14 октября.

В Пензенской области подтверждено 145 новых случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 12 тыс. 424 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 9 тыс. 749.

Умер 141 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 1 млн. 340 тыс. 409 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 14 тыс. 231 человека.

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За весь период в стране выздоровели 1 млн. 39 тыс. 705 человек, из них 7 тыс. 920 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 23 тыс. 205, за сутки зарегистрировано 239 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 октября.

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