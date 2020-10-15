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В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 11 детей

13:20 | 15.10.2020 | Медицина

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Пенза, 15 октября 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 150 человек, 11 из которых — дети в возрасте от 5 до 17 лет. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального правительства в четверг, 15 октября.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 11 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 103 факта инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 30 — в Пензенском районе, восемь — в Сердобском, по три — в Мокшанском и Бессоновском, два — в Кузнецком, один — в Земетчинском.

«Находятся под наблюдением 5 тыс. 640 человек, сняты с наблюдения 35 тыс. 426», — отмечается в тексте.

Из него также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 3 тыс. 86 — до 349 тыс. 642.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 15 октября в Пензенской области лабораторно подтверждено 12 тыс. 574 случая заражения коронавирусом. Выписаны 9 тыс. 832 пациента. Зарегистрировано 142 летальных исхода.

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