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В Пензенской области за сутки зарегистрировано 150 случаев заражения коронавирусом

10:43 | 15.10.2020 | Медицина

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Пенза, 15 октября 2020. PenzaNews. 150 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 83 человека. Об этом свидетельствуют данные информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, актуальные на 10.30 четверга, 15 октября.

В Пензенской области за сутки зарегистрировано 150 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 12 тыс. 574 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 9 тыс. 832.

Умерли 142 человека. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 1 млн. 354 тыс. 163 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 13 тыс. 754 человек.

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За весь период в стране выздоровели 1 млн. 48 тыс. 97 человек, из них 8 тыс. 392 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 23 тыс. 491, за сутки зарегистрировано 286 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 октября.

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