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Пензенцы за сутки направили в Минздрав более 100 обращений по вопросам оказания медпомощи

15:15 | 16.10.2020 | Медицина

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Пенза, 16 октября 2020. PenzaNews. Более 100 обращений, касающихся вопросов оказания медицинской помощи в условиях распространения коронавируса, поступило от граждан в министерство здравоохранения Пензенской области на специально выделенный электронный почтовый ящик за последние сутки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава в пятницу, 16 октября.

Пензенцы за сутки направили в Минздрав более 100 обращений по вопросам оказания медпомощи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Обращая внимание граждан на дополнительный ресурс, организованный для решения вопросов в оперативном порядке, министерство неоднократно озвучивало необходимость предоставления заявителем контактных данных для обратной связи», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, несмотря на это, не все указывали необходимые данные.

«Без указания телефона, адреса и контактных данных обращение не будет подлежать рассмотрению», — подчеркнули в Минздраве.

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