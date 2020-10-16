Ординаторы усилят работу пензенских поликлиник Медицина

Пенза, 16 октября 2020. PenzaNews. Министерство здравоохранения Пензенской области достигло договоренность с Пензенским институтом усовершенствования врачей и медицинским институтом ПГУ о том, что ординаторы усилят работу амбулаторного звена в период борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил врио министра здравоохранения региона Александр Никишин.

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«Ординаторы второго года уже направлены на усиление поликлиник. Ординаторы первого года сейчас заканчивают ускоренные курсы по лечению ковида на дому», — сказал он, отвечая на вопрос ведущей программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза» Ирины Заварцевой в пятницу, 16 октября.

Александр Никишин добавил, что «уже порядка 56 врачей пришло».

«В ближайшее время еще придет около 50, [...] и через неделю где-то еще 100 человек. Порядка 200 человек придут в амбулаторную сеть, будет полегче», — отметил он.

По словам врио министра, данная мера направлена на то, чтобы не было задержек в обслуживании вызовов на дому.