В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 20 детей Медицина

Пенза, 17 октября 2020. PenzaNews. Коронавирус в Пензенской области подтвержден за последние сутки у 165 человек, из которых 20 — дети. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального правительства в субботу, 17 октября.

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«Новых выявленных — 165. Пациенты-дети: 16 лет; 16 лет; 15 лет; 15 лет; 15 лет; 15 лет; 14 лет; 14 лет; 13 лет; 12 лет; 11 лет; 10 лет; 9 лет; 9 лет; 7 лет; 6 лет; 4 года; 1 год; 10 месяцев; два месяца», — говорится в тексте.

В нем уточняется, что 93 случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Пензе, пять — в Заречном, 19 — в Шемышейском районе, 14 — в Мокшанском, 10 — в Пензенском, восемь — в Нижнеломовском, пять — в Сердобском, четыре — в Колышлейском, два — в Спасском, по одному — в Камешкирском, Малосердобинском, Каменском, Бессоновском и Вадинском.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 17 октября в Пензенской области лабораторно подтверждено 12 тыс. 899 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 9 тыс. 996 пациентов. Зарегистрировано 145 летальных исходов.