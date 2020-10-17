В Пензенской области за сутки зарегистрировано 165 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 17 октября 2020. PenzaNews. 165 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 53 человека. Об этом свидетельствуют данные информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, актуальные на 10.40 субботы, 17 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 12 тыс. 899 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 9 тыс. 996.

Умерли 145 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

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В России зафиксировано 1 млн. 384 тыс. 235 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 14 тыс. 922 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 65 тыс. 199 человек, из них 8 тыс. 617 — за последние сутки.

Количество умерших превысило 24 тыс. человек, за сутки зарегистрировано 279 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 октября.

