Число проведенных в Пензенской области тестов на коронавирус превысило 359 тыс. Медицина

Пенза, 19 октября 2020. PenzaNews. Число тестов на новую коронавирусную инфекцию, проведенных в Пензенской области, превысило 359 тыс. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора в понедельник, 19 октября.

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«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 87 тыс. 795 человек, [проведено] 90 тыс. 242 исследования», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что в лабораториях лечебной сети обследовано 252 тыс. 850 человек, выполнено 268 тыс. 998 тестов на COVID-19.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 19 октября в Пензенской области подтверждено 13 тыс. 223 случая заражения коронавирусом. Количество выписанных пациентов — 10 тыс. 51. Зарегистрирован 151 летальный исход.