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В Пензенской области за сутки зарегистрированы 160 случаев заражения коронавирусом и три летальных исхода

11:00 | 19.10.2020 | Медицина

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Пенза, 19 октября 2020. PenzaNews. 160 новых случаев заражения коронавирусом и три летальных исхода пациентов с COVID-19 зарегистрированы в Пензенской области за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, актуальные на 10.45 понедельника, 19 октября.

В Пензенской области за сутки зарегистрированы 160 случаев заражения коронавирусом и три летальных исхода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 13 тыс. 223 факта инфицирования коронавирусом, зарегистрирован 151 летальный исход.

Число выздоровевших в Пензенской области достигло 10 тыс. 51, за последние сутки выписан 21 пациент.

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В России зафиксировано 1 млн. 415 тыс. 316 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за сутки подтвержден диагноз у 15 тыс. 982 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 75 тыс. 904 человека, из них 5 тыс. 328 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 24 тыс. 366 человек, за сутки зарегистрировано 179 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 октября.

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