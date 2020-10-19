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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 12 районах

14:40 | 19.10.2020 | Медицина

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Пенза, 19 октября 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы за последние сутки в Пензе, Заречном и 12 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 19 октября.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 12 районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 81 новый факт инфицирования COVID-19 подтвержден в Пензе, 25 — в Пензенском районе, 11 — в Шемышейском, по восемь — в Колышлейском и Иссинском, по семь — в Сердобском и Бековском, пять — в городе Заречном, по два — в Бессоновском и Тамалинском районах, по одному — в Лунинском, Нижнеломовском, Пачелмском и Малосердобинском.

«Детей среди [новых] пациентов нет», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что под медицинским наблюдением находятся 5 тыс. 792 человека, сняты с него 36 тыс. 382.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 19 октября в Пензенской области подтверждено 13 тыс. 223 случая заражения коронавирусом. Количество выписанных пациентов — 10 тыс. 51. Зарегистрирован 151 летальный исход.

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