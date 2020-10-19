В Пензенской области проанализируют потребность больниц в машинах для участковых врачей Медицина

Пенза, 19 октября 2020. PenzaNews. Представители министерства здравоохранения Пензенской области должны проанализировать потребность больниц в автомобилях для участковых врачей. Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 19 октября.

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Также он потребовал усилить контроль за оказанием амбулаторно-поликлинической помощи и провести мониторинг соблюдения сроков лечения в стационарах.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, по состоянию на 16 октября в 18 медицинских организациях развернуто 2 тыс. 437 инфекционных коек. Из них к кислороду подключено 783, что больше имеющейся потребности. Подготовлено 236 коек для пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Готовность коечного фонда специализированных стационаров и поликлиник обеспечивается за счет средств из различных источников. Из регионального бюджета с начала 2020 года дополнительно выделено более 338 млн. рублей на обеспечение учреждений здравоохранения оборудованием, системой медицинских газов, лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты; из федерального — 521,5 млн. рублей; из средств нормированного страхового запаса ТФОМС на приобретение аппаратов ИВЛ направлено 15,4 млн. рублей.

В учреждениях здравоохранения сформирован запас лекарственных препаратов для лечения коронавируса, в центре гигиены и эпидемиологии — тест-систем.

В медицинских организациях с зараженными коронавирусом людьми, которые проходят лечение на инфекционных койках, работают 1 тыс. 436 сотрудников: 355 врачей, а также 851 и 230 человек из числа среднего и младшего медперсонала соответственно. Около 16,5 тыс. медработников прошли обучение по вопросам профилактики, диагностики COVID-19 и лечения больных с данной инфекцией.