В Пензенской области за сутки выписаны 86 пациентов, перенесших коронавирус Медицина

Пенза, 20 октября 2020. PenzaNews. 86 пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, выписаны в Пензенской области за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), актуальные на 13.30 вторника, 20 октября.

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За весь период в регионе выздоровели 10 тыс. 137 человек.

Всего в Пензенской области подтверждено 13 тыс. 389 фактов инфицирования COVID-19. Согласно сведениям ИЦК, за последние сутки зарегистрировано 166 случаев заражения коронавирусом. При этом ранее в пресс-службе правительства региона сообщили, что их зафиксировано 164.

Количество умерших достигло 154 человек, за сутки зарегистрировано три летальных исхода.