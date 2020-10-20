В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 164 человек, в том числе у 29 детей Медицина

Пенза, 20 октября 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 164 человек, в том числе у 29 детей. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального правительства во вторник, 20 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 76 новых фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 19 — в Пензенском районе, 17 — в Сердобском, 11 — в Колышлейском, по семь — в Нижнеломовском и Бессоновском, шесть — в Иссинском, пять — в Шемышейском, четыре — в Бековском, по два — в Земетчинском, Тамалинском, Каменском, Наровчатском и Мокшанском, по одному — в Спасском районе и городе Заречном.

«Находятся под наблюдением 5 тыс. 832 человека, сняты с наблюдения 36 тыс. 642», — отмечается в тексте.

Из него также следует, что число проведенных в регионе тестов на коронавирус достигло 362 тыс. 69.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 октября.

