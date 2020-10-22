Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и девяти районах Медицина

Пенза, 22 октября 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы за последние сутки в Пензе, Заречном и девяти районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 22 октября.

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В нем уточняется, что 122 факта инфицирования COVID-19 подтверждено в Пензе, десять — в Пензенском районе, по девять — в городе Заречном и Шемышейском районе, по три — в Лунинском, Сердобском и Нижнеломовском, два — в Бессоновском, по одному — в Каменском, Мокшанском и Спасском.

Из текста следует, что среди 164 заразившихся есть десять детей.

«Находятся под наблюдением 5 тыс. 932 человека, сняты с наблюдения 37 тыс. 133», — отмечается в нем.