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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и девяти районах

13:09 | 22.10.2020 | Медицина

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Пенза, 22 октября 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы за последние сутки в Пензе, Заречном и девяти районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 22 октября.

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и девяти районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 122 факта инфицирования COVID-19 подтверждено в Пензе, десять — в Пензенском районе, по девять — в городе Заречном и Шемышейском районе, по три — в Лунинском, Сердобском и Нижнеломовском, два — в Бессоновском, по одному — в Каменском, Мокшанском и Спасском.

Из текста следует, что среди 164 заразившихся есть десять детей.

«Находятся под наблюдением 5 тыс. 932 человека, сняты с наблюдения 37 тыс. 133», — отмечается в нем.

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