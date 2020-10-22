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В Пензенской области за сутки зарегистрированы 164 случая заражения коронавирусом и три летальных исхода

10:49 | 22.10.2020 | Медицина

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Пенза, 22 октября 2020. PenzaNews. 164 новых случая заражения коронавирусом и три летальных исхода от COVID-19 зарегистрированы в Пензенской области за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, актуальные на 10.40 четверга, 22 октября.

В Пензенской области за сутки зарегистрированы 164 случая заражения коронавирусом и три летальных исхода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 13 тыс. 719 фактов инфицирования коронавирусом, зарегистрировано 159 летальных исходов.

Число выздоровевших пациентов достигло 10 тыс. 301, за последние сутки выписаны 89.

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В России зафиксировано 1 млн. 463 тыс. 306 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за сутки подтвержден диагноз у 15 тыс. 971 человека.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 107 тыс. 988 человек, из них 11 тыс. 428 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 25 тыс. 242, за сутки зарегистрировано 290 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 октября.

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