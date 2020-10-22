Губернатор посетил готовящийся к открытию детский медцентр «Эскулап» в «Спутнике» Медицина

Пенза, 22 октября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев оценил оснащение детского медцентра «Эскулап» на улице Олимпийской в микрорайоне «Город Спутник», который планируется открыть в ближайшее время.

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Экскурсию для главы региона и сопровождавших его лиц провел лично генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков.

Он сообщил, что лицензия, как ожидается, будет получена 26 октября, после чего сразу же намечено направить в ТФОМС уведомление о намерении осуществлять деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, чтобы определенные услуги жители могли получать бесплатно — по полису ОМС.

«Это основная задача», — отметил руководитель компании.

Антон Колосков также обратил внимание губернатора на то, что штат на данный момент укомплектован на 95%, при этом многих специалистов – уроженцев Пензенской области удалось убедить вернуться из Москвы на малую родину, и теперь они будут жить в «Спутнике» и здесь же работать.

«За это спасибо большое», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к гендиректору «Фармации».

В ходе визита глава региона осмотрел помещения для проведения различных процедур, в том числе физиотерапевтических, установленное в кабинетах оборудование и поинтересовался условиями работы персонала.

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Комментируя увиденное, губернатор выразил уверенность в том, что ввод в эксплуатацию данного центра, а также новой детской поликлиники, строительство которой ведется на улице Алой с привлечением средств федерального бюджета, будут способствовать решению проблемы с оказанием медпомощи детскому населению.

«Город Спутник» развивается, здесь много молодых семей, здесь хорошая рождаемость», — отметил Иван Белозерцев.

В свою очередь Антон Колосков подчеркнул, что «Фармация» не намерена останавливаться на достигнутом.

«В ближайшее время, где-то через месяц, [...] мы откроем КТ-центр», — сказал он, добавив, что аппарат для проведения компьютерной томографии уже приобретен.