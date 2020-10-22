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Пензенской «Фармации» исполнилось 28 лет

13:01 | 22.10.2020 | Медицина

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Пенза, 22 октября 2020. PenzaNews. 28 лет с момента преобразования областного производственного объединения «Фармация» в одноименное акционерное общество, в состав которого тогда вошли аптечный склад и две аптеки на улицах Московской и Суворова в Пензе, исполнилось 22 октября.

Пензенской «Фармации» исполнилось 28 лет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В настоящее время «Фармация» включает в себя 128 аптек, в том числе одну производственную, где изготавливают препараты по рецептам, собственный аптечный склад, сеть медицинских центров и одну оптику, открытие которой состоялось в январе 2020 года.

Кроме того, действует интернет-аптека. На сайте можно сформировать заказ, выбрать аптеку из сети ОАО «Фармация», в которой удобно его получить, или же воспользоваться курьерской доставкой безрецептурных лекарств. Такая услуга стала доступна после того, как в июне организация получила разрешение на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом.

По информации компании, перед отправкой собранный заказ дезинфицируют, затем запечатывают в специальный пакет и передают курьеру, который с соблюдением всех мер предосторожности доставляет его адресату.

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В августе «Фармация» стала одним из первых участников социально ориентированного проекта «Забота», реализуемого на территории Пензы.

География аптечной сети планомерно расширяется. Ожидается, что в скором времени семь аптек будет открыто в новом для компании регионе — Кировской области. Ранее девять аптек появилось в Самаре и две — в Чебоксарах.

По случаю 28-летия «Фармации» состоялась презентация расположенного в быстрорастущем микрорайоне «Город Спутник» детского медцентра «Эскулап», который оснащен современным оборудованием и рассчитан примерно на 200 посещений в день.

Помимо этого, осенью на улице Мира в Пензе планируется открыть ветеринарную аптеку и клинику для домашних питомцев.

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