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В реанимации пензенской детской больницы установлено новое оборудование

09:24 | 23.10.2020 | Медицина

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Пенза, 23 октября 2020. PenzaNews. Новое оборудование стоимостью около 9 млн. рублей, приобретенное за счет федерального бюджета, поступило в отделение анестезиологии и реанимации пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В реанимации пензенской детской больницы установлено новое оборудование

Фото: Health.pnzreg.ru

«Во всех палатах интенсивной терапии установлены современные многофункциональные консоли в которых предусмотрены централизованное снабжение кислородом, медицинскими газами, рейлинги для монтажа следящей аппаратуры, что дает возможность максимально быстро подключить аппарат ИВЛ, монитор, увлажнитель кислорода, вакуум-аспиратор и другое медицинское оборудование», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что эта аппаратура позволит сократить время оказания реанимационной помощи юным пациентам.

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