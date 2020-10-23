В реанимации пензенской детской больницы установлено новое оборудование Медицина

Пенза, 23 октября 2020. PenzaNews. Новое оборудование стоимостью около 9 млн. рублей, приобретенное за счет федерального бюджета, поступило в отделение анестезиологии и реанимации пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Во всех палатах интенсивной терапии установлены современные многофункциональные консоли в которых предусмотрены централизованное снабжение кислородом, медицинскими газами, рейлинги для монтажа следящей аппаратуры, что дает возможность максимально быстро подключить аппарат ИВЛ, монитор, увлажнитель кислорода, вакуум-аспиратор и другое медицинское оборудование», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что эта аппаратура позволит сократить время оказания реанимационной помощи юным пациентам.