В онкодиспансере Пензы подготовят помещения для линейного ускорителя и аппаратов КТ Медицина

Пенза, 23 октября 2020. PenzaNews. Проведение капитального ремонта помещений пензенского областного онкологического диспансера для установки линейного ускорителя и двух компьютерных томографов стало главной темой рабочего совещания, которое губернатор Иван Белозерцев провел в правительстве региона в пятницу, 23 октября.

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона потребовал ускорить темпы работ.

«Объем задач приличный, времени мало, но все решаемо, если сделать все правильно», — отметил он.

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Иван Белозерцев поручил врио министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александру Гришаеву подключиться к оперативному решению задач.

«Прошу проехать еще раз по объектам, привлечь субподрядчиков, осуществлять контроль каждый день. Одну и ту же работу можно сделать за неделю, а можно — за три дня», — сказал губернатор.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, на проведение капитального ремонта помещений онкодиспансера для установки высокотехнологичного оборудования в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» на 2020 год предусмотрено 26 млн. 680 тыс. рублей.