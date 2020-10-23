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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 12 районах

13:43 | 23.10.2020 | Медицина

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Пенза, 23 октября 2020. PenzaNews. 98 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, 24 — в Пензенском районе, 11 — в Бессоновском, девять — в Мокшанском, по восемь — в Сердобском и Нижнеломовском, пять — в городе Заречном, три — в Колышлейском районе, по одному — в Вадинском, Спасском, Лунинском, Бековском, Пачелмском и Шемышейском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 23 октября.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 12 районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что среди 172 заразившихся есть четверо детей.

«Под наблюдением 5 тыс. 994 человека, сняты с наблюдения 37 тыс. 380», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что с начала пандемии в Пензенской области проведено 371 тыс. 778 тестов на COVID-19.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 23 октября в регионе лабораторно подтверждено 13 тыс. 891 случай заражения коронавирусом. Выписаны 10 тыс. 397 пациентов. Зарегистрировано 162 летальных исхода.

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