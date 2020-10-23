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В Пензенской области подтверждено 172 новых случая заражения коронавирусом

10:44 | 23.10.2020 | Медицина

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Пенза, 23 октября 2020. PenzaNews. 172 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 96 человек. Об этом свидетельствуют данные информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, актуальные на 10.40 пятницы, 23 октября.

В Пензенской области подтверждено 172 новых случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 13 тыс. 891 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 10 тыс. 397.

Умерли 162 человека. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

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В России зафиксировано 1 млн. 480 тыс. 646 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 17 тыс. 340 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 119 тыс. 251 человек, из них 11 тыс. 263 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 25 тыс. 525 человек, за сутки зарегистрировано 283 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 октября.

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