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В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 38 детей

13:13 | 24.10.2020 | Медицина

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Пенза, 24 октября 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 175 человек, из которых 38 — дети в возрасте от двух месяцев до 17 лет. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального правительства в субботу, 24 октября.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 38 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что максимальное число случаев инфицирования COVID-19 за сутки — 98 — зарегистрировано в Пензе.

В тексте добавляется, что еще девять случаев заражения зафиксировано в Заречном, 31 — в Пензенском районе, 16 — в Сердобском, по пять — в Тамалинском и Колышлейском, по два — в Шемышейском и Бессоновском, по одному — в Малосердобинском, Иссинском, Бековском, Пачелмском, Каменском, Мокшанском и Лунинском.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 24 октября в Пензенской области лабораторно подтверждено 14 тыс. 66 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 10 тыс. 461 пациент. Зарегистрировано 165 летальных исходов.

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