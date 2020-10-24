В Пензенской области за сутки зарегистрировано 175 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 24 октября 2020. PenzaNews. 175 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 64 человека. Об этом свидетельствуют данные информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, актуальные на 10.30 субботы, 24 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 14 тыс. 66 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 10 тыс. 461.

Умерли 165 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 1 млн. 497 тыс. 167 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 16 тыс. 521 человека.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 130 тыс. 818 человек, из них 11 тыс. 567 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 25 тыс. 821 человека, за сутки зарегистрировано 296 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 октября.

