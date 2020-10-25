Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 12 районах Медицина

Пенза, 25 октября 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы за последние сутки в Пензе, Заречном и 12 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в воскресенье, 25 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 107 фактов инфицирования COVID-19 подтверждено в Пензе, семь — в Заречном, 21 — в Пензенском районе, по восемь — в Колышлейском и Мокшанском, по шесть — в Малосердобинском и Тамалинском, четыре — в Нижнеломовском, три — в Сердобском, по два — в Наровчатском и Земетчинском, по одному — в Шемышейском, Бессоновском и Иссинском.

Из текста также следует, что среди 177 заразившихся есть 16 детей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 25 октября в Пензенской области лабораторно подтверждено 14 тыс. 243 случая заражения коронавирусом. 10 тыс. 506 пациентов выписаны. Зарегистрировано 168 летальных исходов.