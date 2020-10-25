EN
20:46:05 Воскресенье, 25 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 12 районах

13:33 | 25.10.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 25 октября 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы за последние сутки в Пензе, Заречном и 12 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в воскресенье, 25 октября.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 12 районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 107 фактов инфицирования COVID-19 подтверждено в Пензе, семь — в Заречном, 21 — в Пензенском районе, по восемь — в Колышлейском и Мокшанском, по шесть — в Малосердобинском и Тамалинском, четыре — в Нижнеломовском, три — в Сердобском, по два — в Наровчатском и Земетчинском, по одному — в Шемышейском, Бессоновском и Иссинском.

Из текста также следует, что среди 177 заразившихся есть 16 детей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 25 октября в Пензенской области лабораторно подтверждено 14 тыс. 243 случая заражения коронавирусом. 10 тыс. 506 пациентов выписаны. Зарегистрировано 168 летальных исходов.

Новости партнеров
Читайте также
Нападающий Александр Тимирев перешел в пензенский «Дизель» Владимир Мутовкин поздравил работников автотранспортного комплекса с праздником
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 38 детей Белозерцев доложил Комарову о ситуации с коронавирусом в Пензенской области
В Пензе прокуратура запустит горячую линию по вопросам расселения аварийного жилья Жителю Кузнецка грозит уголовная ответственность за уклонение от призыва в армию
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама